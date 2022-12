Drew Barrymore: "Meine Kinder bekommen keine Weihnachtsgeschenke"

September 2022:

"Ich kann Jahre ohne Sex auskommen!"

Es ist nichts falsch daran, Sex zu lieben! Aber es ist auch nichts falsch daran, ihn nicht zu lieben. US-Schauspielerin Drew Barrymore sagte in einem Interview, dass sie "Jahre" ohne Sex auskommen kann. Außerdem sprach sie über ihre eigene Kindheit – und was sie bei ihren eigenen Töchtern anders macht. Sex soll ein Tabuthema sein? Quatsch von gestern! Mittlerweile ist es immer weniger ein Tabu, darüber zu sprechen, was zwischen den (elterlichen) Laken passiert – oder eben auch nicht. Nicht nur unter "Normalos" sind offene Gespräche heute keine Seltenheit mehr. Nein, auch A-Prominente wie Drew Barrymore sprechen Klartext. Die US-Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin überraschte ihre Fans mit einem unerwarteten Geständnis über ihr Sexleben!

Sex? Nicht so wichtig für mich!

Während eines "Drew's News"-Beitrags (Teil ihrer eigenen Talk-Show "The Drew Barrymore Show") gab die 47-jährige Mutter von zwei Kindern zu, dass Sex auf ihrer Prioritätenliste ganz weit unten steht. Sogar so weit unten, dass sie wirklich jahrelang OHNE SEX auskommen könne. Barrymore berichtete in ihrer Show über den Schauspieler Andrew Garfield, der sechs Monate lang enthaltsam lebte, um sich auf eine Rolle vorzubereiten. Daraufhin fragte sie: "Was ist mit mir los, dass sechs Monate nicht wie eine sehr lange Zeit erscheinen?", so berichtet Entertainment Tonight.

Nichts ist falsch mit dir, liebe Drew! Es ist absolut nichts falsch an einer alleinerziehenden Mutter, die keine Lust auf Sex und so viel um die Ohren hat – eine Fernsehshow, mehrere Unternehmen, zwei Töchter und eine Filmkarriere. Jeder Mensch hat einen anderen Sexualtrieb. Für den einen ist es (überlebens)wichtig, für den anderen eben eher überflüssig. Und an alle Ladys und Mamas da draußen, die ebenso fühlen: Ihr seid nicht allein! Das beweisen auch viele Studien.

Wahnsinn! Wie die Zeit vergeht … Drew Barrymores Tochter Olive ist nun schon zehn Jahre "alt" – und so sah die Kleine noch als Baby aus: