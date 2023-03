Beeindruckendes Video: Felix Neureuthers Tochter (5) fährt bald besser Ski als er

Video-Beweis: Matilda Neureuther fährt bereits mit 5 Jahren wie ein Profi

März 2023: Wir sind sprachlos! Wie kann man mit fünf Jahren bitte so Ski fahren? Na, wenn der Nachname Neureuther lautet, ist es wohl fast nicht anders zu erwarten. Da kommt das Pisten-Gefühl quasi per DNA. Die kleine Matilda rast den Berg hinunter, dass es einem einem schon fast schwindelig wird. Gefilmt von Papa höchstpersönlich, der das beeindruckende Video auf seinem Instagram-Profil hochgeladen hat und ordentlich Applaus für seine talentierte Tochter absahnt. Auch von anderen Profi-Sportlern, wie Thomas Müller ("Next generation") und Maria Höfl-Riesch ("Schaut nach Talent aus"). Und Miriam Neureuther erlaubt sich noch einen süßen Scherz in Richtung Ehemann und kommentiert: