Großes Vertrauen in ihre Kinder

"Ich habe großes Vertrauen in meine Kinder", beteuert Jennifer Garner im Interview mit "Allure", bevor sie gesteht: "Ich war so eine typische Über-Mutter. Meine älteste Tochter hatte es nicht leicht mit mir. Sie durfte nicht einen freien Gedanken fassen, ständig beschattete ich sie. Ich war ein Alptraum für alle in meinem Umfeld."

Trotz all des Rampenlichts, das sie in ihrem Leben schon bekommen hat, macht Jennifer Garner immer den Eindruck, dass sie gut auf dem Boden geblieben und total sympathisch ist. Und so lautet auch die Titelgeschichte "I'm not good at being fake" –

Ich kann mich nicht gut verstellen.

Im "Allure"-Interview sagt sie dazu (frei übersetzt): "Das Problem mit 'Sie ist so nett' ist, dass die eigenen Grenzen total überbewertet werden. Das Problem ist, wenn mich Leute an einem nicht so guten Tag erleben. Ich habe definitiv Tage, an denen ich einfach nicht nett sein kann. Ich motze die Leute schon an, bevor sie vor mir stehen." Weiter betont sie: "Ich bin nicht perfekt, ich glaube nicht, dass ich unhöflich bin, aber ich kann mich nicht gut verstellen. Ich bin wie ein offenes Buch." Gerade das macht sie doch umso sympathischer, oder? Denn diese schlechten Tage kennen wir sicher alle. Und dass sie sich dann nicht verstellen kann, obwohl sie Schauspielerin ist, zeigt einmal mehr, wie menschlich und bodenständig sie geblieben ist.