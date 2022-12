Jennifer Lawrence übers Muttersein: "Ich fühle mich jeden Tag schrecklich"

Ja, auch vor prominenten Müttern machen Selbstzweifel, Mom Guilt und das berühmte schlechte Gewissen nicht Halt und so beichtet die beliebte Schauspielerin:

Jeden Tag als Mutter fühle ich mich schrecklich. Ich fühle mich schuldig. Ich spiele mit ihm und frage mich: 'Ist es das, was er tun will? Sollen wir draußen sein? Wir sind draußen. Was ist, wenn ihm kalt ist? Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Entwickelt das dein Gehirn genug?'