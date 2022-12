Kinder mit Sixpack? Sängerin Jessie James Decker rechtfertigt sich für die Muskeln ihrer Kids

Die negativen Reaktionen auf das Bild ihrer Kinder wollte die Sängerin so nicht stehen lassen. Sie setzt sich zur Wehr, indem sie ein Video ihrer drei Minis auf Instagram postet. Darin sind sie in die Kamera lächelnd zu sehen und ihr Jüngster führt eine Tanzeinlage vor. Dazu schreibt sie:

"Ich hatte nicht vor, dieses Thema anzusprechen, weil es verrückt ist, aber die Fotos sind da draußen und jede einzelne Nachrichtenstelle hat darüber berichtet. Als ich die Bilder von unserem Urlaub gepostet habe und die Kinder dabei hatte, wie sie an Thanksgiving am Strand herumgealbert haben, konnte ich nicht ahnen, dass es so eine Reaktion geben würde. Aber wenn man mir vorwirft, ich hätte meinen Kindern Bauchmuskeln mit Photoshop verpasst (ich muss lachen) oder ... das genaue Gegenteil, nämlich dass ich unsere Kinder "übertrainiert" habe, wird mir klar, wie bizarr unsere Welt geworden ist, was den Körper angeht und was normal ist und was nicht. Wir predigen über Körperfreundlichkeit und Akzeptanz, aber dass meine Kinder eine große Menge genetisch bedingter und durch die Leichtathletik aufgebauter Muskeln haben, ist "seltsam"? Ich möchte meine Kinder so erziehen, dass sie stolz auf ihren Körper und ihre harte Arbeit sind, egal ob es sich um Vivis Eliteturnen handelt oder um Eric Jr., der wie sein Vater ein NFL-Receiver sein möchte, oder um den kleinen Forrest, der stundenlang nach Herzenslust tanzt. Wir sollten uns nicht aussuchen, was wir in Bezug auf Körper normalisieren, sondern alle Menschen und Kinder akzeptieren. Wenn wir es "besser" machen wollen, dann machen wir es besser. Ich bin stolz auf meine Kinder und ermutige sie, ihre Träume zu leben. Wir sehen uns also bei den Olympischen Spielen 2032, wenn ihr Bubbys Trikot auf der Tribüne tragt und bei Forrests Rockkonzert tanzt."