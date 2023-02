Dr. Johannes Wimmers emotionale Worte zum 3. Geburtstag seiner verstobenen Tochter

Dr. Johannes Wimmer spricht offen über die Trauerbewältigung nach dem Tod seiner kranken Tochter

Oktober 2021: "Den Sarg auszusuchen, war sehr schmerzhaft". Johannes Wimmer, der bekannte TV-Arzt, sprach anlässlich der Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. im öffentlichen Rahmen berührend offen über den Tod seiner kleinen Tochter, seine Trauer und die Bewältigung. Aber auch optimistisch über die Zukunft.

Er und seine Frau hätten, laut Hamburger Abendblatt, die Trauerfeier für ihre Maximilia schon früh geplant: "Ich konnte dieses Wort 'Sarg' noch nicht mal denken. Währenddessen lag Maxi im Kinderwagen und hat geschlafen. Da muss man über viele Schatten springen. Aber es ist wie so oft im Leben – das Unausweichliche ist unausweichlich. Dann lieber sich früher und bewusst damit auseinandersetzen.“

Der TV-Arzt ist seit seinem eigenen Schicksalsschlag Fördermitglied des Vereins. Seine kleine nur wenige Monate alte Maxi verstarb letztes Jahr im November 2020 an einem Hirntumor. Wie kann man so etwas verkraften? Und warum der offene Umgang? Es war ein langer Entscheidungsprozess. Aber ohne diese Offenheit könne er nicht weiter in der Medienlandschaft unterwegs sein, so schreibt es das Abendblatt: "Das schaffe ich nicht, so zu sein wie vorher, das Leid für mich allein zu tragen. Ich bin ja kein Schauspieler, der eine Rolle spielt“, so Wimmer.

Vor Kurzem ist auch sein Buch "Wenn die Faust des Universums zuschlägt"* erschienen, nach eigenen Angaben ein Teilen seiner Geschichte, kein Verarbeiten. Und ein Dank an all die Fürsprecher und Menschen, die Anteil genommen haben an seinem Schicksal. Das waren unter anderem die Ärzte, eine Seelsorgerin, die Bestatterin, aber natürlich auch die Familie und viele fremde Menschen, die ihr Beileid bekundet haben: "Man merkt, die fühlen mit, das macht es nicht besser, aber es hilft doch irgendwie."

Was rät er anderen Betroffenen? Hilfe annehmen! Offene Worte finden und über die Gefühlslage sprechen.

Der Blick geht nach vorne. Neben seiner kleinen Famile mit Frau, der im August diesen Jahres geborenen Tochter (wir berichteten weiter unten) und Hund kümmert sich Wimmer um verschiedene berufliche Projekte: ein weiteres Buch, ein Talk-Format im TV und eine Video-Reihe auf seiner eigenen Website doktorwimmer.de.

Dr. Wimmer ist erneut Papa geworden!

31. August 2021: Gerade erst hatte sich die Nachricht verbreitet – und auch wir berichteten hier –, dass der bekannte TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer nach dem Verlust seiner Tochter Maximilia wieder Nachwuchs erwartet. Keine 24 Stunden später folgte dann die freudige Überraschung: Das Baby ist schon da!

Am Montagabend zeigt der frischgebackene Papa auf Instagram erste Bilder mit seiner kleinen Tochter und schreibt dazu rührende Worte: "Wir umarmen das Leben und stellen uns vor, dass sich die Seelen von Maximilia und ihrer kleinen Schwester irgendwo auf dem Weg begegnet sind." Was für ein schöner Gedanke!