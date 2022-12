Zu viel gearbeitet? Katherine Heigl hatte Angst, ihre Tochter würde sie nicht lieben

Karriere und Familie – geht wirklich beides?

Zu Gast bei der US-Talkshow "The View" erzählt Katherine Heigl, wie die Anfangsjahre mit ihrer Adoptivtochter Naleigh für sie waren: Die Kleine kam mit neun Monaten in die Familie. Und nur drei Tage später musste die Schauspielerin für ein Projekt in einen Flieger steigen, um zu arbeiten. Zu der Zeit ging sie noch davon aus: Alles kein Problem. Karriere, Familie. Kann man alles haben und alles wuppen. Doch unter Tränen beichtet die bekannte "Grey's Anatomy"-Darstellerin von ihrem damaligen Struggle, weil sie so viel gearbeitet hat: "Ich hatte immer Angst, dass ich die Gelegenheit verpasst habe, eine echte Bindung zu ihr aufzubauen und dass sie mich nicht liebt." Beim Erzählen hat nicht nur Heigl Tränen in den Augen, auch ihre heute 14-jährige Tochter, die im Publikum dabei ist. "Ich habe mein Baby nie gesehen. Ich war bei der Arbeit mit Drillingen, die meine Patentöchter spielten. Ich habe mehr Zeit mit ihnen verbracht als mit meiner Tochter und sie baute natürlich eine Verbindung zu meinem Mann auf, weil er bei ihr war."