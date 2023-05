Kourtney Kardashian schläft seit über 10 Jahren mit Tochter Penelope in einem Bett

Kürzlich verriet Kourtney Kardashian, dass sie sich seit jeher ein Bett mit ihrer heute zehnjährigen Tochter Penelope teilt. In dem US-Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählt der Reality-Star gewohnt offen über die familiäre Schlafsituation – und mal ehrlich, damit spricht die dreifache Mama so manchen Eltern aus dem Herzen.