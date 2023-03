Paris Hilton verrät das (riesige!) Babygeschenk, das sie von den Kardashians bekommen hat

Wir haben berichtet: Paris Hilton hat im Januar diesen Jahres per Leihmutterschaft einen Sohn bekommen. Der kleine Phoenix ist Paris' ganzer Stolz. "Ich wollte schon immer eine Mom sein … es ist eines der magischsten Gefühle der Welt. Ich bin so verliebt in meinen kleinen Engel", erklärt die berühmte Hotelerbin nun in der US-Talkshow "Watch What Happens Live With Andy Cohen". Hier wird sie auch nach dem besten Babygeschenk für ihren kleinen Phoenix gefragt. Paris muss nicht lange überlegen …