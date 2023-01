Rupert Grint nannte seine Tochter nach einem Netflix-Charakter

Der britische Schauspieler Rupert Grint (geboren 1988) eroberte als liebenswerter, unperfekter Zauberer Ron Weasley in den Harry Potter Filmen die Herzen von Millionen von Kindern (und Erwachsenen). Danach spielte er in Filmen wie "Into the White", "CBGB" und der Serie "Servant". Seit 2011 ist Rupert Grint er mit der britischen Schauspielerin Georgia Groome (geboren 1992) liiert, im Mai 2020 kam die gemeinsame Tochter Wednesday zur Welt.