Achtung, nichts für schwache Nerven: Diese Frau hatte zu Hause eine Alleingeburt und hat sie gefilmt!

Hausgeburt gefilmt

Hinter dem Youtube-Kanal von "ThreeTots N Two Nots" verbirgt sich eine US-amerikanische Mutter, die das Video der Geburt ihres Kindes dort veröffentlichte und so mit ihren rund 29.000 Abonnenten teilt. Darin können wir den gesamten Geburtsprozess verfolgen und sehen, wie der Säugling auf die Welt kommt. Absolut beeindruckend, aber nicht unbedingt jedermanns Sache. Die Mama führt ihre Hausgeburt komplett alleine durch. Nur gegen Ende reicht ihr eine andere Frau ein Handtuch, das sie über Mama und Baby legt. Doch selbst die Kamera schaltet die frischgebackene Mutter am Ende eigenständig aus ... Seid ihr bereit? Dann schaut euch das folgende Video an: