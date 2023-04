Alleingeburt: Sind Entbindungen ohne medizinische Versorgung jetzt "trendy"?

Alleingeburt – was ist das?

Wenn Frauen ihr Baby vollkommen ohne Unterstützung (zum Beispiel einer Hebamme oder eines Arztes) zur Welt bringen, so handelt es sich um eine sogenannte Alleingeburt. Diese findet in der Regel zu Hause statt. Dabei anwesend sind häufig noch der Partner oder die Partnerin sowie eventuelle Geschwisterkinder. Manchmal ist auch eine freie Doula anwesend. Doch es gibt auch Frauen, die die Geburt ganz allein durchleben wollen. Die Alleingeburt grenzt sich damit noch erheblich von einer Hausgeburt oder einer Entbindung im Geburtshaus ab.

Übrigens muss eine Alleingeburt nicht unbedingt zu Hause stattfinden. Es gibt auch Frauen, die sich bewusst für eine Geburt draußen in der Natur (zum Beispiel am Strand oder im Wald) entscheiden. Zu bedenken ist allerdings der niedrige Hygiene- und Komfortstandard in der Natur.

So läuft eine Alleingeburt ab

Der Ablauf einer Vorzeige-Alleingeburt ist schnell beschrieben: Wenn die Wehen einsetzen, sich immer mehr steigern und zu Presswehen auftürmen, bekommt die Frau ihr Baby ohne Hilfe oder medizinische Intervention. Ist das Baby auf der Welt, so kommt nach der Entbindung meist die Hebamme dazu und untersucht die Mama und/oder versorgt ihre Geburtsverletzungen. Auch die U1-Untersuchung steht dann an.

Häufig entscheiden sich Frauen für eine Alleingeburt in der heimischen Badewanne oder in einem speziellen Geburtsbecken, das zu Hause aufgestellt wurde. Aber im Prinzip ist jede Stellung und jeder Ort denkbar, solange sich die Schwangere damit wohlfühlt – und sich das Baby beim Verlassen des Geburtskanals nicht in Gefahr befindet.