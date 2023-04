Geburtshaus: Die beliebte Alternative zur Geburtsklinik

Geburtshaus in der Nähe finden

Die Vorteile eines Geburtshauses sind also vielfältig. Hier fühlen sich werdende Mütter in der Regel wohler als in einem Krankenhaus, da die Atmosphäre viel familiärer und persönlicher ist. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Räume in einem Geburtshaus oft gemütlicher gestaltet sind als in einem Krankenhaus – was zu einer insgesamt entspannten Grundstimmung in den Einrichtungen beiträgt.

Wer bei der Geburt dabei sein darf, bestimmt die Frau selbst: der zukünftige Papa, Familie, Freunde. So wird das perfekte Wohlfühlklima geschaffen. Daraus ergibt sich ein weiterer Vorteil: Im Geburtshaus werden nämlich in der Regel weniger medizinische Interventionen wie eine PDA notwendig, da die Frau meist entspannter durch die Geburt geht. Auch Geburtseinleitungen sind deutlich seltener.

Ihr möchtet euch mit dem Thema Geburtshaus näher auseinandersetzen und/oder die für euch passende Einrichtung in eurer Nähe finden, in der ihr euer Baby zur Welt bringt? Dann schaut gern in unseren Klinikführer. Dort findet ihr die besten Kliniken in eurer Nähe.