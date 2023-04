"So war es bei uns!"

Kaiserschnitt – für mich ein schreckliches Erlebnis

Mein Sohn kam per Kaiserschnitt auf die Welt, ein schreckliches Erlebnis. Ich verstehe Frauen nicht, die freiwillig einen Kaiserschnitt machen lassen. Das Argument weniger Schmerzen lasse ich nicht gelten. Vielleicht umgeht man heftige Wehen, aber der Tag nach der OP fühlt sich an, als würde man sich nie wieder bewegen können. In den ersten Stunden nach der Geburt war ich nicht fähig, mein Baby im Arm zu halten und mich richtig zu freuen.

Anett Gläsel, Leipzig

Ich vermisse die Erfahrung der Geburt

Früher kam für mich nur ein Kaiserschnitt infrage. Schwanger änderte ich meine Meinung und bereitete mich auf eine natürliche Geburt vor. Leider musste dann doch ein Notkaiserschnitt gemacht werden, da die Herztöne meiner Tochter teilweise nicht mehr messbar waren. Ich war froh, dass meine Tochter gesund zur Welt kam. Aber mir fehlt die Erfahrung der Geburt und der erste unmittelbare Kontakt zu meinem Kind. Ich würde eine natürliche Geburt bevorzugen. Gegen die Wehenschmerzen kann man sich immer noch eine PDA geben lassen.

Manja Schiffmann, Bergisch Gladbach

Nach der Not-OP ein Wunschkaiserschnitt

Meine Kinder sind beide durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Die erste OP war notwendig, weil sich nach 24 Stunden Wehentropf nichts tat. Der Kopf meines Sohnes war zu groß für mein Becken. In der zweiten Schwangerschaft habe ich mich für einen Wunsch-Kaiserschnitt entschieden. Einen Notfall wie bei der ersten Geburt wollte ich vermeiden. Diesen Eingriff (mit Spiralanästhesie) habe ich bewusster und entspannter wahrgenommen. Ich würde mich wieder so entscheiden. Wenn Frauen aber aus Angst vor den Wehen einen Kaiserschnitt wollen, sollten sie die Schmerzen nach der OP nicht vergessen.

Esther Lützenkirchen, Kaufungen

Es ist und bleibt ein operativer Eingriff

Mein erster Sohn kam auf natürlichem Weg zur Welt. Es war eine lange und schmerzhafte Geburt, zum Schluss musste die Saugglocke zu Hilfe genommen werden. Trotzdem hatte ich die Schmerzen gleich nach der Geburt vergessen. Mein zweiter Sohn musste per Kaiserschnitt geholt werden. Das hat mich sehr belastet. Mir fehlen die ersten sechs Stunden mit meinem Kind, da ich es zuerst nur kurz sehen konnte. Dazu kamen hinterher die Probleme mit der Narbe. Es ist und bleibt ein operativer Eingriff.

Andrea Schneider, Waldshut-Tiengen

Für mich war der Kaiserschnitt die beste Lösung

Ich konnte mich nicht in einem Kurs auf die Geburt vorbereiten, weil ich die letzten zwei Monate meiner Schwangerschaft liegen musste. Dazu kam noch eine Beckenendlage. Deshalb riet man mir zum Kaiserschnitt. Die PDA war kein Problem und nach fünf Minuten hörte ich meine Tochter quäken. Ich war überglücklich, als mir die Hebamme das kleine Bündel zeigte. Schon nach kurzer Zeit lag ich wieder im Krankenzimmer. Allerdings hatte ich noch einige Wochen hinterher Schmerzen. Doch in meiner Situation war der Kaiserschnitt sicherlich die beste Lösung.

Vicky Wundsch, Geisenfeld

Natürliche Geburt nach einem Kaiserschnitt?

Bei einer natürlichen Geburt besteht das Risiko, dass die alte Kaiserschnitt-Narbe der Gebärmutter durch die Belastung reißt. Daher sind Schwangere unsicher, ob eine natürliche Entbindung beim nächsten Mal möglich ist. Studien geben aber Entwarnung: Es gäbe keinen Grund, das nächste Kind nicht auf natürlichem Weg zur Welt zu bringen.