Deutsche Auswanderin bringt Baby am Strand zur Welt – ganz allein!

In Deutschland kommen 98 Prozent aller Kinder in einem Krankenhaus zur Welt. Für die meisten Mütter wäre es schier unvorstellbar, das eigene Baby in den Fluten des Pazifiks zu gebären. Komplett ohne medizinisches Personal und Unterstützung. Für Josy Peukert war es die allerschönste Vorstellung und das "perfekte Setting", wie sie es schon vor der Geburt in sozialen Netzwerken beschrieben hatte. Ihr viertes Kind sollte an einem einsamen Strand von Nicaragua geboren werden. Ausschließlich ihr Partner Benni Cornelius sollte sie begleiten und die Alleingeburt im Takt der Wellen dokumentieren. Die 37-Jährige postete die Ausschnitte der Geburt im Anschluss auf ihrem Instagram-Account – und die Reaktionen darauf fielen kontrovers aus ...