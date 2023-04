Wusstet ihr, dass ihr einen Bericht eurer Geburt anfordern könnt?

Wie kann man einen Geburtsbericht anfordern?

Aus Datenschutzgründen dürfen Kliniken die Unterlagen nicht einfach so herausgeben. Ihr müsst euch also immer ausweisen, um die vertraulichen Dokumente zu bekommen. Anrufen alleine genügt also nicht, am besten fordert ihr den Bericht schriftlich an und legt eine Kopie eures Personalausweises dazu.

Wichtig: Es sollte unbedingt nach dem "Geburtsjournal" oder der "Patientenakte" gefragt werden – mit dem Hinweis, Einblick in die "vollständigen Behandlungsunterhaltungen" zu erhalten. Dann erhaltet ihr den kompletten Geburtsverlaufsbericht inklusive aller Details.

Wie lange die Bearbeitung dauert, kann von Klinik zu Klinik unterschiedlich sein und hängt unter anderem auch davon ab, wie lange die Geburt schon her ist und ob die Krankenakte digitalisiert vorliegt. Manche Kliniken brauchen einige Wochen, bis der Bericht verschickt wird. Andere sind wesentlich schneller. Es besteht auch die Möglichkeit, den Bericht persönlich zu besprechen – in der Klinik, gemeinsam mit einem Arzt oder einer Hebamme. Nachfragen lohnt sich also.

Gut zu wissen: Alle Hebammen sind dazu verpflichtet, einen Geburtsbericht zu schreiben. Auch bei einer Hausgeburt oder in einem Geburtshaus!

Warum wollen manche Kliniken die Unterlagen nicht herausgeben?

In Foren liest man immer wieder, dass einige Mütter Schwierigkeiten hatten, ihren Geburtsbericht ausgehändigt zu bekommen. Es wird gemutmaßt, dass Krankenhäuser sich vor Klagen und Schadensersatzforderungen sorgen, die ein Geburtsbericht nach sich ziehen könnte. Doch lasst euch davon nicht verunsichern! Jede Frau hat nach ihrer Geburt ein Anrecht auf einen detaillierten Einblick in ihre Patientenakte. Das bestätigt auch das Bürgerliche Gesetzbuch laut Paragraph §630. Auf das Original hat die Patientin zwar keinen Anspruch, aber auf Kopien. Dafür können gegebenenfalls Kosten anfallen. Denn: Tatsächlich dürfen Kliniken die Porto- und Bearbeitungsgebühren an die Patientin weiterleiten. Längst nicht alle Kliniken tun dies auch, aber man sollte lieber damit rechnen. Aber keine Sorge: Es kommen keine Unsummen auf euch zu ...

Muster zum Anfordern des Berichts

Solltest ihr eine schriftliche Anfrage stellen wollen, wie es von den meisten Krankenhäusern gewünscht wird, könnt ihr euch zum Beispiel an dieser Vorlage orientieren. Diese Nachfrage kann in der Regel auch per E-Mail verschickt werden.