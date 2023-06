Der Kristeller-Handgriff: Gewalt unter der Geburt oder manchmal notwendig?

"Am Kind liegt es nicht, dass hier nichts mehr funktioniert. Sie müssen schon mitmachen", brüllte die Ärztin. Obwohl: Gut möglich, dass es nicht die Ärztin, sondern die Hebamme war. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich war so benommen während der Geburt meines ersten Kindes, dass ich gar nicht mehr richtig wahrnahm, aus wessen Mund die Rufe gerade kamen.

Was ich noch mitbekam: Der Unterarm, der sich auf meinen Oberkörper drückte. Mit ihrem ganzen Gewicht legte sich die Ärztin auf mich drauf. Mir wurde übel. "Ich muss mich gleich übergeben", sagte ich. Sie machte weiter. Ich übergab mich. "Das liegt an der Cola, die Sie getrunken haben", sagte sie. Das liegt an dem Unterarm auf meinem Bauch, dachte ich. Aber ich sagte nichts. Denn ich konnte nichts mehr sagen, dafür war ich viel zu fertig. Also machte sie weiter. Und ich übergab mich ein zweites Mal.

Dann war er endlich da: Der erlösende erste Schrei meines wunderbaren Sohnes. Und alles war vergessen. Und ich meine wirklich: vergessen. Es war mir egal, was während der Geburt passiert war. Ich habe es weder zuvor noch währenddessen noch danach so richtig verstanden. Bis ich das erste Mal einen Artikel über den sogenannten Kristeller-Handgriff las.