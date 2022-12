Das passiert bei der Geburt – wenn alles nach Plan läuft

Eine Geburt ist kein Spaziergang, aber in der vorderen Hinterhauptshaltung ist sie für alle Beteiligten am einfachsten – zumindest, wenn es nach Plan läuft. Und der sieht so aus: Der kleine Kopf liegt quer im Becken, Ärmchen vor der Brust verschränkt und los geht's: Das Baby schraubt sich durch den Geburtskanal und beugt sein Köpfchen zunächst mit dem Kinn in Richtung seiner Brust, um es dann beim Beckenausgang langsam zu strecken. Auf diese Weise passiert der Kopf mit dem kleinstmöglichen Durchmesser den Geburtskanal.

Das läuft anders: Was bedeutet dorsoposteriore Schädellage?

Bei der hinteren Hinterhauptshaltung, auch dorsoposteriore Schädellage genannt, ist der Kopf in seiner Beweglichkeit etwas eingeschränkt. Er benötigt so mehr Platz im Geburtskanal. Meine Kollegin empfand es übrigens so, als wenn ein viereckiger Bauklotz durch etwas Rundes durch muss. Die hintere Hinterhauptshaltung führt meist zu verlängerten Geburten, denn das Kind rutscht langsamer durch das Becken. "Dadurch ist die Frau oft sehr erschöpft", sagt Charlotte Koch. Auch kann so das Dammgewebe mehr belastet werden. Ein Kaiserschnitt muss aber bei der Sternengucker-Geburt nicht unbedingt sein. Auch bei einem Sternengucker-Kind ist eine vaginale Geburt möglich. Häufig benötigt das Baby aber Unterstützung: Manchmal reichen schon sanfte Hilfestellungen wie bestimmte Gebärpositionen. Teilweise kommt zusätzlich die Saugglocke zum Einsatz.