Lange brachten dieser Mama die Erinnerungen an die Geburt ihrer Tochter Tränen in die Augen …

Liebe Sophie,

an einem sehr kalten, aber sonnigen Dezembernachmittag saßen dein Papa und ich im Auto. Wir waren auf dem Weg zum Krankenhaus in der Nähe von unserem Wohnort Windsor im Westen von London, beide in richtig guter Stimmung und ziemlich aufgekratzt. Aus den Lautsprechern dröhnte der R.E.M.-Song, den ich dir später oft vorgespielt habe. Wir beide sangen den Refrain aus Leibeskräften mit: "It’s the end of the world as we know it (and I feel fine…)". Das Lied gehörte zu meiner Playlist für deine bevorstehende Geburt. Unsere Hebamme hatte mich schon darauf vorbereitet, dass eine Geburtseinleitung ziemlich lange dauern kann, weshalb ich für alle Gefühlslagen die passende Musik und auch ein paar Hörbücher auf meinen iPod heruntergeladen hatte.

Ich wusste nicht, was mich erwartete, hatte ich doch so sehr auf einen natürlichen Wehenbeginn gehofft. Aber deine Pläne sahen anders aus: Du warst bereits zwei Wochen überfällig, also riet mir die Hebamme, die eine natürliche Geburt eigentlich bevorzugte, schließlich doch zu einer Einleitung.

In den Wochen zuvor besuchte ich einen Geburtskurs speziell für Hypnobirthing. Die Idee, sich voll und ganz auf den Atem zu konzentrieren und mir den gesamten Geburtsprozess als sich öffnende Blüte vorzustellen, sprach mich sehr an. Ich übte die Regenbogen-Meditation fast täglich und konnte mich gut mit Bauchatmung an meinen sogenannten "Wohlfühlort" versetzen.

Ich wollte am liebsten umdrehen, die Atmosphäre war nicht angenehm ...

Da waren wir also nun. Mit sehr mulmigen Gefühlen betrat ich das Krankenhaus. Als wir auf der Station ankamen, herrschte Hektik, und es dauerte eine Weile bevor wir mit jemandem sprechen konnten. Ich wurde nervös und wollte am liebsten umdrehen, die Atmosphäre war nicht angenehm und die Klinik ganz und gar kein Ort, der mir Zuversicht gab.

Als wir endlich einchecken konnten, sagte die Hebamme, dass gerade keine Betten frei wären und wir doch noch für eine Stunde in die Cafeteria gehen sollten. Es dauerte letztlich doppelt so lange, bis mir endlich ein Bett zugewiesen wurde, allerdings verbunden mit der Information, dass ich an diesem Tag nicht mehr eingeleitet würde, da auch auf der Geburtenstation alle Betten belegt seien und es außerdem an Personal mangele. Eventuell könne man es nachts versuchen, sicher sei das aber nicht. Die Schwester war schon fast aus der Tür, als sie noch hinzufügte, dass dein Papa nicht bleiben könne und dass sie sich mit ihm in Verbindung setzen würden, wenn die Einleitung begänne.

Wir starrten uns an. So war das aber gar nicht geplant! Dein Papa verabschiedete sich, und ich blieb zurück, etwas verloren und einsam. Ich teilte das Zimmer mit fünf anderen Frauen. Einige davon hatten schon ihr Einleitungszäpfchen bekommen, weshalb ihre Partner bleiben durften. Eine der Hebammen zog einen Vorhang um mein Bett herum und riet mir, ein bisschen zu schlafen, da eine Einleitung in den frühen Morgenstunden sehr wahrscheinlich sei. Ich fühlte mich verlassen und ziemlich unwohl, am liebsten wäre ich heimgegangen.

Ich versuchte mich zu beruhigen und hörte über meine Kopfhörer ein bisschen Musik und die Regenbogen-Meditation, ich versetzte mich an meinen Wohlfühlort und fand wieder ein bisschen Ruhe und Zuversicht. Dann döste ich etwas ein. Gegen Mitternacht wachte ich auf und fühlte ein leichtes Krampfen im Unterleib. Wie jetzt? Möchtest du nun doch von allein auf die Welt kommen? Ich war so aufgeregt. Am liebsten hätte ich sofort deinen Papa angerufen, aber ich wollte erst mal abwarten, was passiert. Ich trug in meine App ein, wann, wie lange und wie stark das krampfähnliche Gefühl war. Wie aufregend!

Ich versuchte, mich zu entspannen und vielleicht wieder etwas zu schlafen, doch ich konnte nicht aufhören, in mich hineinzuhorchen, ob da noch mehr kommt. Um mich herum wurde es etwas lauter, manche Frauen hatten wohl schon regelmäßigere und stärkere Wehen, konnten aber noch nicht auf die Geburtsstation verlegt werden aufgrund des Bettenmangels. Am Gang herrschte helle Aufregung, ich hörte eine Frau laut stöhnen und eine Hebamme laut sagen: "Ich weiß nicht wohin mit ihr!" Gleichzeitig betätigte eine Patientin in meinem Zimmer die Klingel, weil ihr schlecht war und sie mit jemandem sprechen wollte. Niemand kam. Derweil drangen vom Gang neben dem lauten Stöhnen nun auch Schreie herein. Offenbar brachte die Frau, die ich eben schon gehört hatte, ihr Kind vor unserer Tür zur Welt. Nach einiger Zeit hörte ich einen kleinen Schrei, und alles beruhigte sich wieder.