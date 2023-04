Seit 2010 ehrt die die International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) herausragende Geburtsbilder in verschiedenen Kategorien. Fotografen und Fotografinnen aus aller Welt können ihre Bilder einreichen. Die Gewinnerbilder sind jedes Jahr aufs Neue atemberaubend. Auch in diesem Jahr, beim 2023 Image Competition (hier seht ihr alle Fotos des Wettbewerbs), sind wieder unglaublich starke Fotos dabei.

Folgende Gewinner-Kategorien gibt es neben dem Gesamtgewinner:

Wehen

Geburt

Nach der Geburt

Geburtsdetails

Entbehrung und Verlust (neu; seit 2022)

Triggerwarnung: Auf diesen Bildern sind Szenen echter Entbindungen dokumentiert, teilweise auch mit viel Blut. Zum Beispiel bei Menschen, die eine traumatische Geburt erlebt haben, von Stillgeburt oder Fehlgeburt betroffen sind, können diese Fotos unangenehme Gefühle auslösen.