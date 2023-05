Spontangeburt von Zwillingen, ohne PDA: "Kein Grund zur Panik!"

Um 21.20 Uhr kamen wir im Krankenhaus an. Eine junge Assistenzärztin, ebenfalls Mama von Zwillingen, untersuchte mich und erklärte mir, dass sie mir nun eine PDA legen wolle, weil das bei spontanen Zwillingsgeburten routinemäßig so gehandhabt werde. Ihre Worte nahm ich mit Begeisterung zur Kenntnis, denn die Wehen taten doch schon heftig weh, und ich freute mich auf etwas Entspannung.

Keine zehn Minuten später packten bereits die Anästhesisten alles für die Narkose aus. Ich saß im Kreißsaal auf der Bettkante, einer der Ärzte sprühte Desinfektionsmittel auf meinen Rücken, das sich nass und kalt anfühlte. Plötzlich sprang ich auf und schrie: "Er kommt! Er kommt!" Danach lief alles wie im Film ab: Laut Papa stand ich, hielt mich am Bett fest und riss mir die Netzunterhose weg. Dabei versuchte ich, mit dem Po etwas übers Bett zu kommen, damit du, Hanno, nicht auf den Boden fällst. Eine Ärztin stütze mich, die Hebamme versuchte, sich so schnell wie möglich Handschuhe anzuziehen, und rief permanent "Nicht hinsetzen! Nicht hinsetzen!" Ich schrie, dein Kopf wurde geboren, und kurz darauf fing ich dich auch schon auf. Ich schubste dich aufs Bett, wo die Hebamme dich in Empfang nehmen konnte.

Da warst du! Hanno! 46 Zentimeter groß und 2.620 Gramm schwer, erblicktest du um 22.18 Uhr das Licht der Welt. So schnell und plötzlich! Ich sehe noch heute den fassungslosen Gesichtsausdruck deines Vaters vor mir. Und ich erinnere mich an den Anästhesisten, der das PDA-Material in den Müll schmiss und eurem Papa auf die Schulter klopfte: "Herzlichen Glückwunsch!" Eine hinzugerufene Kinderkrankenschwester bat Papa, sein Oberteil auszuziehen. Er setzte sich auf einen Stuhl, du, Hanno, wurdest ihm nackig auf die Brust gelegt. So konntet ihr kuschelnd dabei zusehen, wie dein Bruder geboren wurde.

Weil Klaas' Fruchtblase noch nicht geplatzt war, legte ich mich auf den Rücken, und die Hebamme öffnete diese Schutzhülle mit der Hand. So solltest du schneller in den Geburtskanal rutschen und vor allem nicht mehr auf die Idee kommen, dich in der letzten Minute noch zu drehen. Um die Geburt noch ein wenig voranzutreiben, wurde mir zusätzlich ein wehenförderndes Mittel gespritzt. Es wirkte!

Klaas, deine Geburt war so leicht, so ruhig, so schön. Mir tat dabei überhaupt nichts weh. Nach zwei Wehen und einmal Pressen schrie ich nur kurz auf, und schon warst du ebenfalls auf der Welt. 47 Zentimeter lang und 2.720 Gramm schwer, lagst du nackig und so klein um 22.30 Uhr zwischen meinen Beinen.