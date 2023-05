Diese Geschenke machen eurer Hebamme garantiert Freude!

Hebammen machen meist einen fantastischen Job – dabei sind die so vieles in einem: Hebammen leisten eine wichtige und anspruchsvolle Arbeit während der Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit danach. Sie unterstützen die werdende Mutter und ihre Familie emotional und körperlich, begleiten die Geburt und stehen danach bei Fragen und Unsicherheiten zur Seite. Sie sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind verantwortlich und investieren oft viel Zeit und Energie in ihre Arbeit. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen für dieses Berufsfeld derzeit alles andere als rosig aussehen. Ein Geschenk kann immerhin dazu beitragen, ihre wertvolle Arbeit zu würdigen und ihnen zu zeigen, dass ihre Arbeit geschätzt wird. Es ist eine nette Geste, um ihre Anstrengungen und ihren Einsatz zu würdigen und ihnen für ihre Arbeit zu danken.