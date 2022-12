Nach der Geburt: intime Fragen an die Hebamme

Das Sitzen tut so weh. Was kann ich tun, damit es besser wird?

Hebamme Claudia: "Das ist ganz normal. Als erste Hilfe empfehle ich: den Beckenboden entlasten, damit die Schwellung zurückgehen kann. Also möglichst viel liegen statt sitzen. Ihr könnt euer Baby auch gut im Liegen stillen. Lasst euch von der Hebamme zeigen, wie es geht. Die zweite Empfehlung: kühlen. Legt euch ein kaltes Kirschkernsäckchen, in einen Gefrierbeutel verpackt, zwischen die Beine. Das geht auch mit einem Coolpack in einem Frotteewaschlappen. Aber die Kühlung bitte nicht auf die Blase legen, sonst verkühlt ihr euch."

Ich habe seit der Geburt Schmerzen beim Stuhlgang. Sind das Hämorrhoiden?

Hebamme Claudia: "Bessern sich die Beschwerden nicht, sollte man zum Frauenarzt gehen. Vielleicht hat sich beim Pressen während der Geburt eine Hämorrhoide aus dem After gedrückt. Bis zum Termin am besten eine Slipeinlage mit etwas Hametumsalbe an die schmerzende Stelle legen. Oder einen Eiswürfel oder ein Wattepad mit einem Klecks gekühltem Quark daraufgeben – die Kälte zieht das erweiterte Blutgefäß zusammen. Jetzt sollte man für guten Stuhlgang sorgen: Bitte nur kurz auf der Toilette sitzen und lieber fest als lange drücken."