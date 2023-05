Welch ein Zufall! Von Geschwistern, die am gleichen Tag Geburtstag haben

Der kommende Morgen verlief so feierlich, wie wir es uns vorgestellt hatten: Wir alle sangen für Laura, es gab Kerzen zum Auspusten, und sie durfte die ersten Geschenke öffnen, bevor es in die Kita ging. Zurück zu Hause bereiteten wir alles für den Nachmittag vor, deine Mama zog sich wieder ins Schlafzimmer zurück. Es ging ihr nicht so gut, und sie wollte und sollte sich ausruhen. Als es Zeit wurde, Laura von der Kita abzuholen, fragte ich deine Mama, ob ich mit dem Geburtstagskind noch ein Eis essen gehen sollte. So hätte sie noch etwas Zeit für sich haben können. Doch sie verneinte vehement und bestand darauf, dass wir uns sogar beeilten.

Lauras Augen leuchteten, als wir kurz darauf zurückkamen. Der ganze wunderbare Nachmittag drehte sich nur um sie und machte sie sehr glücklich. Deine Mama verhielt sich allerdings ein bisschen komisch: mal ganz präsent, mal still auf der Couch, dann wieder stand sie am Tisch. Weil unsere Aufmerksamkeit aber vor allem deiner Schwester galt, fiel uns das gar nicht so sehr auf. Doch gegen 15.30 Uhr bemerkte ich, dass deine wunderschöne Mutter schlecht aussah. "Ist alles in Ordnung?", fragte ich sie. Mit verkrampfter Miene schüttelte sie den Kopf. "Fahren wir ins Krankenhaus?", fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte. Mama nickte.

"Liebe Laura", verkündeten wir am Tisch stehend. "Wir haben noch eine Überraschung für dich: Heute schenken wir dir deine kleine Schwester." Das war ein bisschen hoch gepokert, immerhin wusste niemand, wie lange die Geburt letztendlich dauern sollte, doch Laura reagierte großartig: Sie freute sich riesig! Wir erklärten ihr, dass wir nun ins Krankenhaus fahren, Oma, Opa und die Tante aber bei ihr und deiner Schwester bleiben würden. Laura zeigte sich einverstanden, nahm uns in den Arm und verabschiedete sich mit einem großen Lächeln.