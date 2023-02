Schauspielerin wird mit 55 unerwartet(!) schwanger: "Ich bin schockiert!"

Der Schnelltest: positiv!

Auf das Ergebnis des Bluttests, das das Hormon Beta-HCg auch schon in der Frühschwangerschaft feststellen kann, wollte Claudia Raia nicht warten. So erzählt sie es gegenüber der amerikanischen Boulevard-Zeitung "The Sun". Sie konnte nicht glauben, dass sie tatsächlich ein drittes Kind bekommen sollte. Schließlich war ihr Sohn bereits 25 und ihre Tochter 20. Sie kaufte sich einen Schnelltest in der Apotheke – und der bestätigte: Drei Wochen schwanger!

Die Ärzte lagen richtig

Am 11. Februar in diesem Jahr kam der kleine Sohn von ihr und ihrem Mann und Schauspielkollegen Jarbas Homem de Mello kerngesund zur Welt.

Tatsächlich hatten es die beiden bereits vor zwei Jahren per künstlicher Befruchtung versucht, schwanger zu werden. Ohne Erfolg. Der Wunsch war also da. Angeblich seien die Wechseljahre aber schon so fortgeschritten, dass sich kein Nachwuchs mehr ankündigen könnte. Falsch gedacht! Der Eisprung setzte wieder ein – und heute hält die nun 56-Jährige ihren kleinen Jungen in den Armen: