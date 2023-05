Geburt mit Seltenheitsfaktor: 56-jährige Oma wurde mit eigenem Enkelkind schwanger und ...

Schwanger mit dem Enkel – wie jetzt?

Erst mal von vorne: Jeff und Cambria sind ein glückliches Ehepaar, das bereits Eltern von zwei Zwillingspaaren(!) ist. Die beiden wünschen sich allerdings noch mehr Nachwuchs, können diesen aber nicht auf natürlichem Wege zeugen. Nach vielen Misserfolgen bietet sich daraufhin (Schwieger-)Mama Nancy an, die Leihmutter für den erwünschten Nachwuchs zu sein. Klingt komisch? Nicht für die Familie aus Ohio. "Sie opfert so viel für uns und unsere Familie", freut sich Cambria gegenüber der New York Post. Und auch der eigene Sohn Jeff beteuert: "Ich war dankbar, eine so selbstlose und liebevolle Mutter zu haben."

An der inneren Einstellung und Überzeugung zweifeln also weder Mutter noch Kinder, doch ob Nancys Körper – so kurz vor den Wechseljahren – noch mitmachen würde, war erst mal unklar. Doch tatsächlich: Die Ärzte geben Entwarnung und nach zwölf Wochen Hormonbehandlung werden Jeff und Cambrias befruchtete Embryonen übertragen. Mit Erfolg! Nancy ist nun zum sechsten Mal in ihrem Leben schwanger, davon fünf Mal mit eigenen Kindern und dann noch ein sechsten Mal, als Leihmutter für ihr eigenes Enkelkind.