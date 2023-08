Wichtige Wahl: Ab diesem Zeitpunkt solltet ihr euch auf die Suche nach einer Hebamme machen!

Die Reise durch die eigene Schwangerschaft und Geburt ist zweifellos eine der aufregendsten Phasen im Leben einer Frau. In dieser Zeit ist es von größter Bedeutung, sich bestmöglich auf alles vorzubereiten und eine vertrauensvolle Begleitung an eurer Seite zu haben. Hierbei spielt die Hebamme eine entscheidende Rolle. Doch ab wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Hebamme zu suchen? In diesem Artikel werden wir auf die wichtigsten Fragen eingehen, die euch in Bezug auf dieses Thema beschäftigen könnten.