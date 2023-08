Appetitlosigkeit in der Schwangerschaft: Was hilft?

Heißhunger mit Obst bekämpfen

Schwangere mit Heißhunger sollten lieber auf Frischkost wie Obst und Gemüse zurückzugreifen, als ständig gezuckerte Speisen zu sich zu nehmen. Ebenso hilft bei einer Heißhungerattacke der Trick, ein Glas warmes Wasser zu trinken. Das bremst die akute Heißhungerattacke. Natürlich sollte Mama in spe auf eine ausgewogene und regelmäßige Nahrungsaufnahme achten, um dem Ungeborenen im Mutterleib nicht zu schaden und ihm alle wichtigen Stoffe zum Gedeihen zukommenzulassen.

Viele kleine Portionen gegen Gewichtsverlust

Frauen, die an Appetitlosigkeit in der Schwangerschaft leiden, laufen Gefahr, stark an Gewicht zu verlieren. Vor allem nach üppigen Portionen müssen sich Frauen mit Appetitlosigkeit oftmals übergeben. Die Folge: Sie nehmen ab, was wiederum dem Kind schaden kann. Um dem entgegenzuwirken, am besten viele kleine Portionen über den Tag verteilt zu sich zu nehmen. Extra-Tipp: Direkt morgens nach dem Aufstehen einen kleinen Snack zu sich nehmen (Kräcker, Salzstangen, Vollkorn-Knäckebrot, Toast ...). Diesen legen sich manche Frauen auch schon vorsichtshalber an den Nachttisch. So kommt man der Morgenübelkeit in manchen Fällen zuvor. Und ganz wichtig: Tief in sich hinein hören! Manchmal gibt es genau dieses eine Lebensmittel oder Gericht, auf das Schwangere mit Appetitlosigkeit dann doch einen Hunger verspüren. Dann gilt es: Zugreifen und genießen!