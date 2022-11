Warum Folsäure in der Schwangerschaft besonders wichtig ist

Wie können Schwangere ihren erhöhten Folsäure-Bedarf decken?

Einerseits natürlich über die Nahrung, denn es gibt eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, die reich an Folsäure sind. Dazu gehören Rosenkohl, Erbsen, Brokkoli, Spinat, Chinakohl und Feldsalat, Orangen, Erdbeeren, Kirschen und Trauben, Sonnenblumenkerne, Sojabohnen, Weizenkeime und Hefe. Auch Vollkornprodukte, Fleisch, Kartoffeln und Weichkäse sind wertvolle Folsäurelieferanten.

Trotzdem ist die Versorgung über die Nahrung allein kaum zu schaffen. Um die empfohlene Menge von 400 Mikrogramm pro Tag aufzunehmen, müssten Schwangere von den oben genannten Nahrungsmitteln riesige Mengen verzehren - und was die Portionen betrifft, das wissen wir heute längst, sollten sich werdende Mütter ja gerade keine doppelten Rationen gönnen. Ein zweites Manko: Folsäure ist extrem empfindlich gegenüber Sauerstoff und Hitze. Lange Lagerung und falsche Zubereitung können zu großen Vitaminverlusten führen. Und schließlich kommt noch hinzu, dass unser Körper überhaupt nur einen Teil der in Lebensmitteln enthaltenen Folsäure verwerten kann. Daher werden heute werdenden Mütter in der Schwangerschaft immer Folsäure-Tabletten verschrieben.

Folsäure frühzeitig einnehmen

Plant man eine Schwangerschaft, ist es durchaus sinnvoll, schon im Vorfeld der Schwangerschaft zusätzlich Folsäure zu sich zu nehmen. So kann man jegliches Risiko vermeiden und ist auch für die Zeit, in der man noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist, auf der sicheren Seite. Allerdings sollten Zusatzpräparate immer nur in Absprache mit einem Arzt eingenommen werden.