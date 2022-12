Hängebusen nach Schwangerschaft? DAS hilft gegen schlaffe Brüste!

Angst vor Hängebusen nach dem Stillen

Erst wenn zirka sechs Monate nach der Geburt vergangen sind, reduziert sich die Fülle der Brust kontinuierlich. Das liegt daran, dass euer Fettgewebe in der Brust wieder langsam abnimmt und sich das Brustgewebe erneut verändert. Wenn ihr abstillt, kommt es zur Rückbildung aller veränderten Merkmale eurer Brüste. Die Fettreserven (mit aufpolsternder Wirkung) sind verbraucht. Der Drüsenkörper in den Busen bildet sich zurück. Wird mein Hingucker-Busen bald zum Hängebusen?

Veränderungen der Brüste sind normal

Nur selten haben Frauen nach der Stillzeit wieder exakt dieselbe Brust wie vor der Schwangerschaft. Kein Wunder, so viel wie die weibliche Brust während dieser aufregenden Zeit leistet. Eine Veränderung der Brüste ist nach dem Stillen also tatsächlich ganz normal. Es hilft auch nicht, auf das Stillen zu verzichten oder die Stillzeit so gering wie möglich zu halten, um keine Hängebrüste zu bekommen. Schon nach der Schwangerschaft beginnen die Veränderungen – und auch Mütter, die nicht stillen, bekommen eine andere Brustform.

Risikofaktoren: Habe ich eine Veranlagung zum Hängebusen?!

Durch das Stillen wird die Rückbildung der Brüste nur hinausgezögert! Irgendwann bildet sich jeder Busen wieder zurück. Doch wie sehr dieser dann noch dem vertrauten Ausgangszustand ähnelt, hängt eher von anderen Faktoren ab. Veranlagung spielt hier beispielsweise eine große Rolle! Nicht die Stilldauer. Folgende Kriterien sind dabei außerdem von Bedeutung: