Ein Liebesbrief an meine Brüste (nach der Schwangerschaft und Geburt!)

Im Kleinkindalter? Kleiner, aber (für mich) feiner.

Je mehr Zeit nach dem Abstillen meines Kindes verging, desto kleiner erschient ihr mir. Immerhin seid ihr symmetrisch. Da kenne ich andere Frauen, die mit zwei unterschiedlich großen Post-Baby-Boobs unglücklich sind. Doch jetzt im Kleinkindalter, in dem mein Sohn super viel tobt, ist ein etwas kleinerer Busen eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich da so an meine sportlich (aktive) Vergangenheit denke …

Unser versöhnliches Ende

In der Pubertät, im frühen Erwachsenenalter und in den ersten Jahren der Mutterschaft wurdet ihr hochgehoben, (aus)gequetscht, gezwickt, aufgepolstert oder massiert. In euren frechsten Zeiten zogt ihr die Blicke der Jungs auf euch. In euren prallsten Zeiten nährtet ihr mein Baby. Und wozu seid ihr jetzt gut?

Ein Gedanke: Vielleicht sollten wir euch Brüste einfach so betrachten, wie wir den Mond in jeder seinen Phasen anschauen. Mal nimmt er zu, mal nimmt er ab, mal verschwindet er. Genau wie er verkörpert auch ihr Brüste in gewisser Weise die Vergänglichkeit jeder unserer Lebensphasen.

Und irgendwie bedauere ich euer (teilweises) Verschwinden heute ein bisschen. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich das Ende all der vergangenen Phasen betrauere. Egal, ob gut oder schlecht. Hinter mir liegt eine Zeit, in der mein Körper einen anderen Körper hervorgebracht und ernährt hat.

Ihr habt eine Menge geleistet. Und ich bin entschlossen, ab sofort netter zu euch zu sein. Ihr mögt vielleicht keine allzu große Aufmerksamkeit mehr erregen, aber Respekt habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Ich mochte euch anfangs nicht besonders, doch heute als Mama bin ich froh über all eure Dienste. Danke.

Ende gut, Boobie gut.