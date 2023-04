Ab wann dürfen Frauen nach der Geburt wieder joggen?

Der Wiedereinstieg nach einer Geburt ist sehr individuell. Der geeignete Starttermin ist immer von der individuellen körperlichen Regeneration nach der Geburt abhängig. In der Regel ist eine Sportpause von mindestens sechs bis acht Wochen nach der Geburt angeraten, damit sich der Körper erst mal in Ruhe erholen kann. Vor dem sanften Wiedereinstieg ist es sinnvoll, sich beim Gynäkologen das Okay zu holen und sich die Trainingstauglichkeit bestätigen zu lassen. Lasst gerne auch den Beckenboden von einem spezialisierten Beckenbodenphysiotherapeuten checken. Der untersucht nämlich auch im Stehen und nicht nur in der Rückenlage. Das ist sinnvoll, denn Joggen findet nun mal in aufrechter Position statt.



Unverzichtbar ist nach jeder Schwangerschaft und Geburt eine fundierte Rückbildung. Ich rate allen Müttern, frühzeitig nach der Entbindung bereits zu Hause mit regelmäßigen, kleinen Rückbildungsübungen zu starten und vor allem den Beckenboden zu trainieren. Nehmt unbedingt an einem guten Rückbildungskurs teil. Dort sollte als Erstes die Beckenbodenwahrnehmung geschult werden. Anschließend sollte ein ganzheitliches Beckenbodentraining im Vordergrund stehen. Dazu zählt die Maximalkraft, Kraftausdauer und auch die Schnellkraft der Muskulatur. Da der Beckenboden während des Joggens schwingen muss, ist ein reflektorisches Beckenbodentraining im Anschluss wichtig, damit der Beckenboden "lernt", den anfallenden Druckveränderungen Stand zu halten. Da sich die Statik des Körpers in der Schwangerschaft verändert hat, sollten auch Kraft- und Stabilisationsübungen Teil des Trainings sein, damit der Körper wieder bereit ist für die steigende Belastung beim Joggen. Im jedem Fall solltet ihr die Rückbildung vor eurem Wiedereinstieg ins Joggen abgeschlossen haben.