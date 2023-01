Wann sollte ich mit dem Joggen in der Schwangerschaft aufhören?

Die simple Antwort auf die Frage ist: Wenn es sich nicht mehr gut anfühlt oder es Schmerzen verursacht.

Im 1. Trimester sind Bauch und Fötus noch sehr klein. Daher wäre dies auch ein idealer Zeitpunkt für Einsteiger, mit dem Joggen zu beginnen. Ganz wichtig ist, sich moderat zu fordern. Als Indikator hilft es vielen, wenn sie das Tempo so wählen, dass sie sich dabei noch mit einer/m Laufpartner/in unterhalten können. Somit ist ein Pulsmesser nicht notwendig.

Auch im 2. Trimester gelten dieselben Regeln: Hört auf euren Körper und reduziert wenn nötig das Tempo bzw. die Strecke.

Wenn sich das Joggen im 3. Trimester noch gut anfühlt, würde ich empfehlen, kürzere Strecken zu laufen. Jede Mama, die kein gutes Gefühl mehr hat, sollte zu zügigem Gehen wechseln. Diese Phase der Schwangerschaft ist ausdrücklich nicht empfehlenswert, um mit dem Joggen zu beginnen. Wenn der Bauch sich beginnt zu senken, ist dies das Zeichen, mit dem Joggen in der Schwangerschaft aufzuhören.

Übrigens: Meine Verlobte absolvierte sogar im 6. Monat noch einen Halbmarathon. Wir hatten dabei keine Bedenken, und es bescherte ihr sehr viele Glücksgefühle, an dieser Veranstaltung erfolgreich teilgenommen zu haben. Sie und viele meiner Sportlerinnen sind noch bis in den 7. Monat regelmäßig gelaufen. Natürlich nicht mehr so weit und schnell, aber stets mit sehr guten Gefühlen.

Vorteile vom Joggen in der Schwangerschaft

Mir berichten immer wieder Mütter, dass das Laufen ihnen sehr viel physische und auch mentale Kraft gegeben hat, speziell für die Geburt. Dass Sport Endorphine freisetzt, ist jedem bewusst. Schwangere sollten möglichst viele davon freisetzen, um ihre Babies quasi darin "baden" zu können.

Zudem wird die zukünftige Mama ausdauernder, was für den Geburtsprozess sehr hilfreich sein kann. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung: Unser Sohn hatte lange auf sich warten lassen. Er kam zwei Wochen nach dem berechneten Geburtstermin, und die Geburt hat 33 Stunden gedauert.

Viele berichten mir, dass sie sich speziell nach der Geburt gleich wieder fit gefühlt haben und schneller in Form kamen als ihre Freundinnen, die nicht in der Schwangerschaft gelaufen sind. Dazu ist das Laufen sehr praxistauglich: Alles, was benötigt wird, sind Laufschuhe, Sportbekleidung (da helfen in der Spätschwangerschaft auch die Shirts und Jacken des Partners!) und los geht's.

Hier noch einmal alle Vorteile des Joggens in der Schwangerschaft zusammengefasst:

Überall möglich

Keine Geräte notwendig

Spart Kosten für Kursgebühr, das Fitnessstudio, Trainer u. v. m.

Zeitlich immer möglich ohne feste Termine

Gute Möglichkeit zum Abschalten

Stärkt das Herzkreislaufsystem/die Ausdauer für die Geburt

Setzt Endorphine (Glücksgefühle) frei

Wird bei moderater Belastung von Gynäkologen empfohlen

Bringt Gelassenheit

Sorgt für eine nicht zu starke Gewichtszunahme

Steigerung der Belastbarkeit

Schafft eine gute Grundlage, um nach der Geburt wieder fit zu werden

Optimal ist die Kombination mit Pränatal-Yoga, Entspannungsübungen oder Dehnungen. Da durch das Laufen die Muskulatur beansprucht wird, ist es sehr wichtig für Schwangere, zusätzlich etwas für die Erholung und Entspannung zu tun. Denn für die Geburt soll nicht nur das Gewebe weich sein, sondern auch die werdende Mutter möglichst entspannt.