In der Schwangerschaft mit Hula-Hoop beginnen? Lieber nicht!

Dennoch wird davon abgeraten, in der Schwangerschaft mit dem Hullern zu beginnen. Gerade anfangs, wenn man noch nicht so geübt ist, könnte man so einige blaue Flecken davontragen.

Viele Fitnesstrainer raten generell davon ab, in der Schwangerschaft mit einem Hula-Hoop-Reifen zu trainieren. Auch wenn es dazu bisher keine wissenschaftlichen Studien gibt, stellt es möglicherweise ein Fehlgeburtsrisiko dar, vor allem im 1. Trimester.

Bei einer Rektusdiastase besteht ein großes Risiko für das ungeborene Kind: Das Baby ist dann nur durch die Gebärmutter, die Fruchtblase und unser Gewebe geschützt. "Der Reifen trifft es also bei jeder Taillendrehung mit großer Kraft, was ein hohes Risiko für gefährliche Langzeitschäden bedeutet", so Fitnesstrainerin Birte Glang.

Auf keinen Fall sollte man bei einer Vorderwandplazenta (das bedeutet, die Plazenta sitzt an der Vorderwand der Gebärmutter) hullern. Eine Schädigung könne zu großem Blutverlust, Vergiftung oder sogar zum Tod führen.

"Ich selbst bin keine Hullerin, aber da so viele Schauspielkolleginnen darauf schwören, wollte ich auch mal damit loslegen", so Birte Glang, "doch als ich das in der zweiten Schwangerschaft tat, musste ich schnell feststellen, dass die Belastung für die geraden Bauchmuskeln vor allem ab der 20. SSW zu groß ist."

Hula-Hoop in der Frühschwangerschaft

Wer geübt ist im Hula-Hoop und sich dabei wohlfühlt, kann das sicher auch zu Beginn der Schwangerschaft weitermachen. Birte Glang weist allerdings auf ein paar Dinge hin, die dabei zu beachten sind: