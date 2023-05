Sport nach der Geburt: Was passt zu mir?

Aktualisiert am 11. Mai 2023, ursprünglicher Text vom 8. Juni 2022): Das Wichtigste zuerst: Um einen Rückbildungskurs kommst du nach der Entbindung nicht herum. Ja, ich weiß: Mit dem Beckenboden imaginäre Blümchen zupfen ist für sportliche Frauen kein befriedigendes Auspower-Workout. Aber es nützt alles nichts: Wenn du in ein paar Monaten wieder fit sein möchtest und dein Lieblingstraining oder dein Standard-Workout genauso intensiv wie vor der Schwangerschaft durchziehen willst, dann ist ein gewissenhaft durchgeführter Rückbildungskurs einfach die wichtigste Basis. Das Gute: Mit ganz leichten Beckenboden-Übungen kannst du direkt zu Hause im Wochenbett beginnen. Deine Hebamme hat sicher Tipps für dich, welche Bewegungen in deiner individuellen Situation die richtigen sind.

Meine sportlichen, ganz persönlichen Erfahrungen beziehen sich auf die Zeit nach diesen Übungen. Sie können dir helfen einzuschätzen, was das Richtige für dich ist. Denn jede Mama und jeder Körper ist anders.

Rückbildungs-Yoga mit Baby

Ab wann? Ab sechs bis acht Wochen nach der Geburt mit Babys bis zu 12 Monaten

Wozu? Basisspannung in der Körpermitte wieder aufbauen

Wie teuer? In meinem Fitnessstudio: Zehnerkarte für 89 Euro (Stand Mai 2023)

Ich wollte es ruhig angehen lassen. Beim Rückbildungs-Yoga werden spezielle Übungen zur Kräftigung des Beckenbodens, aber auch der Bauchmuskeln, des Rückens und des Brustbereichs durchgeführt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Atmung. Erst bin ich begeistert von meinem ersten echten Training nach der Schwangerschaft, dann merke ich schnell: Das ist mir hier alles zu ruhig. Die anderen Teilnehmerinnen hatten Yoga schon vor der Geburt gemacht. Ich nicht. Mein Fehler – denn so richtig werde ich nicht warm mit dem Atmen und Ausharren. Hinzu kommt, dass ich keine Ruheposition wirklich lange halten kann: Immer kommt mein Baby mir in die Quere, weint oder will gestillt werden. Ich "arbeite" meine Zehnerkarte zwar ab, entscheide aber schnell: Dieser Kurs ist nur etwas für wahre Yoga-Fans.

Rückbildung-Pilates ohne Baby

Ab wann? Ab acht Wochen nach der Geburt mit Babys bis zu 12 Monaten

Wozu? Muskeltonus wiederaufbauen, Faszien trainieren

Wie teuer? In meinem Studio: Zehnerkarte für 190 Euro (inkl. Babybetreuung) (Anmerkung der Redaktion: Dieser Kurs wird in diesem Fitnessstudio offenbar inzwischen nicht mehr angeboten, aber schaut doch mal hier rein, wenn ihr in Hamburg wohnt: Hebammenpraxis an der Alster)

Ich entscheide zwei Dinge. Zum einen möchte ich "mehr" machen: Mehr meine Muskeln ansprechen, mehr ins Schwitzen kommen, einfach mehr das Gefühl haben, Sport gemacht zu haben. Zum anderen muss ich diese eine Stunde pro Woche wohl in eine Babybetreuung investieren. Denn wenn ich jede Übung gerade dann abbrechen muss, wenn ich meine Muskeln das erste Mal spüre, ist der Sportkurs nicht nur ineffektiv, sondern frustrierend. 190 Euro für eine Zehnerkarte sind kein Schnäppchen. Dennoch gönne ich sie mir – schließlich ist die Babybetreuung schon mit drin, und ein Babysitter kostet mich in Hamburg auch locker 15 Euro die Stunde. Pilates habe ich schon vor der Geburt gemacht und fühle mich bei dieser Sportart im Training sofort wohl. Ja, auch hier geht es ums richtige Atmen und ums Innehalten. Aber mehr noch als beim Yoga werden gezielt Muskelgruppen und Faszien belastet. Ich spüre schon nach der ersten Stunde einen leichten, wohligen Muskelkater. Genau das, was ich wollte!