Will keine Schwangere hören: "Stell dich nicht so an – du bist schwanger und nicht krank"

Auf die innere Stimme hören und Auszeiten nehmen

Ich habe mir tatsächlich (ja, auch im Arbeitsalltag einer damals noch Selbstständigen) meine Auszeiten genommen. Ging auch gar nicht anders. Massakrieren wollt eich mich nun nicht. Wer will sich schon gerne am Schreibtisch mit Erbrechen, Migräne und Rückenschmerzen herumquälen?! Nun, und die bleierne Müdigkeit hat mich gegen 16 Uhr förmlich jeden Tag angeschrien: "Leg dich hin, verdammt!" Da habe ich ihrem Befehl häufig nachgegeben. Entschuldigung, liebe andere (nicht-schwangeren) Leute.

Aber, mal ehrlich: Es ist doch so wichtig, auf die Signale des Körpers zu hören und sich Auszeiten zu nehmen. Darüber hinwegsetzen? Keine gute Idee. Doch leider tun das viel zu viele Schwangere. Weil der Druck von außen so groß ist, als schwangere Frau so zu funktionieren wie vorher auch. Viele Frauen versuchen, während ihrer Kugelzeit dieselben Leistungen zu erbringen wie zuvor. Und das, obwohl ihr Körper NEIN schreit und andere Bedürfnisse hat. Abwertende Aussagen wie "Stell dich nicht so an, du bist doch nur schwanger und nicht krank" verstärken das Ganze nur noch.

Dürfen Schwangere nicht über ihre Gefühle sprechen?

Dieser Satz vermittelt Betroffenen, dass sie ihre Gefühle für sich behalten müssen und nicht darüber sprechen dürfen. Unwohlsein, Ängste und Schmerzen? All das sollten sie wohl einfach akzeptieren. Hört mal genau zu: Es ist okay und total normal, sich nicht immer super-duper-gut zu fühlen und gleichzeitig extreme Dankbarkeit zu empfinden.

Nehmt schwangere Frauen lieber in Schutz und verschont sie mit solchen Aussagen. Bringt ihnen lieber etwas Empathie entgegen. Und Verständnis. Denn glaubt mir eines: Ängste, Druck und Schuldgefühle empfinden wir als Eltern schon genug.