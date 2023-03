Zytomegalie in der Schwangerschaft: Das müsst ihr wissen!

Zytomegalie-Symptome: Wie äußert sich eine CMV-Infektion?

Die Infektion kann sich mit unspezifischen oder grippeähnlichen Erkrankungszeichen zeigen, dazu zählen:

Kopf- und Gliederschmerzen

Schwellung der Lymphknoten

Fieber

Abgeschlagenheit.

Das Tückische an CMV: "In vielen Fällen ist der Verlauf so schwach ausgeprägt, dass die Infektion nicht bemerkt wird."

Was tun, wenn man sich angesteckt hat?

In der Regel stellt nur die Erstinfektion in der Schwangerschaft eine Gefahr für das Kind dar. "Wurde die Infektion in der Frühschwangerschaft nachgewiesen, kann gegebenenfalls die Behandlung mit einem CMV-Immunglobulinpräparat in Erwägung gezogen werden", so Expertin Dr. Hösemann. Studien zufolge könne man wohl davon ausgehen, dass solche CMV-Hyperimmunglobuline die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf das Baby senken. Bei einer Infektion wird der Frauenarzt oder die Frauenärztin regelmäßigere Ultraschalluntersuchungen vornehmen und damit die Entwicklung des Babys noch genauer kontrollieren. Die Fruchtwasseruntersuchung kann Aufschluss darüber geben, ob die infizierte Mutter das Virus auf ihr Baby übertragen hat.