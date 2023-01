Ja, es gibt sie wirklich: Die "Schwangerschaftsnase" geht viral!

Was ist eine Schwangerschaftsnase?

Ist die Schwangerschaftsnase nicht vielmehr ein Mythos? Nein! Es ist leider ein wahres Phänomen. Knapp zehn Prozent aller schwangeren Frauen sind davon betroffen. In der Nase befindet sich ein Blutgefäßnetz, welches in der Schwangerschaft anschwellen kann – mal mehr, mal weniger.

Der eigentliche Auslöser sind aber die Hormone, die in der Schwangerschaft vermehrt ausgeschüttet werden. Insbesondere die Östrogene sind schuld an dieser Misere. Die Schwangerschaftshormone bewirken eine Erweiterung der Gefäße, was dazu führen kann, dass mehr Blut in bestimmte Bereiche fließt. Das Mehr an Blut benötigen Frauen für ihre Gebärmutter. Die Hormone erhöhen in der Schwangerschaft also den gesamten Blutfluss überall im Körper. Vor allem verstärken sie aber die Durchblutung der Schleimhäute, was zu Schwellungen führen kann. Offensichtlich enthalten unsere Nasen Schleimhäute – deshalb können unsere Nasen während der Schwangerschaft größer erscheinen.