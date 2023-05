"Echt jetzt? Müsst ihr uns ständig vorm Mamawerden warnen?"

Unsicher ist man doch eh schon

Die Gründe, weshalb jemand ein Kind bekommt, können super unterschiedlich sein. Und genauso unterschiedlich sind auch die Wege, wie es dazu kommt: Ob geplant, ungeplant, auf "natürlichem" Weg oder durch Insemination, künstliche Befruchtung im Reagenzglas, Eizellspende, Leihmutter – Möglichkeiten gibt es inzwischen viele.

Wer sich bewusst für ein Kind entscheidet, hat mitunter schon bevor das Kind da ist, mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. Klar, ein Kind stellt erst mal das Leben komplett auf den Kopf. Da tauchen viele Themen auf, mit denen man sich das erste Mal im Leben beschäftigt. Natürlich haben Eltern in spe erst mal viele Fragen und sind sich zwischendurch vielleicht auch nicht immer hundertprozentig sicher, ob die Entscheidung für ein Kind zu diesem Zeitpunkt und in dieser Situation nun die richtige war. Was man in dieser Zeit wohl am allerwenigsten gebrauchen kann, ist zusätzliche Verunsicherung von außen. Daher wäre es toll, wenn sich unsere Mitmenschen vor allem in dieser mitunter von Zweifeln geprägten Zeit einfach mal ein bisschen zurückhalten würden.