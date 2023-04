Babykleidung waschen: Darauf solltet ihr achten

Sollte man neue Babykleidung vor dem ersten Tragen waschen?

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) warnt, dass Textilien eine Vielzahl chemischer Substanzen wie zum Beispiel Farbstoffe enthalten können. Neu gekaufte Babykleidung solltet ihr daher grundsätzlich erst einmal waschen, um Hautreizungen und Allergien zu vermeiden. Das gilt gerade für Bodys, Strampler, Schlafanzüge oder Strumpfhosen, weil diese direkt auf der Haut aufliegen. Auch beim Nuckeln an Kleidung, Decken, Tüchern oder Schlafsäcken können sich Schadstoffe und Chemikalien lösen und über den Speichel aufgenommen werden. Kleidung, die nach Öko-Tex-Standard 100 schadstoffgeprüft ist oder GOTS-zertifiziert ist ("Global Organic Textile Standard"), kann unter Umständen ebenfalls Rückstände oder Verschmutzungen von der Produktion oder vom Transport aufweisen. Sicherheitshalber solltet ihr auch diese Kleidungsstücke vor dem ersten Tragen einmal durchwaschen. Auch Kuscheltiere gehören direkt nach dem Kauf in die Waschmaschine oder ins Waschbecken mit ein wenig Feinwaschmittel. Da sie zwischendurch immer mal wieder auf den Boden fallen oder auch mal angesabbert werden, wascht sie am besten regelmäßig mit. Nicht waschbare Kuscheltiere könnt ihr alternativ für ca. 48 Stunden in die Gefriertruhe legen. So werden Keime und Bakterien abgetötet, nur Flecken verschwinden leider nicht. Allerdings stört euch das als Eltern vermutlich mehr als die lieben Kleinen.

Muss gebrauchte Kleidung ebenfalls erst einmal gewaschen werden?

Der Vorteil bei Second-Hand-Kleidung ist, dass durch das häufige Waschen bereits alle Chemikalien verschwunden sind. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass gebrauchte Babybekleidung aus tier- und raucherfreien Haushalten stammt. Tierhaare können Allergien auslösen, Rauch, der an Kleidung haftet, wird als "Third Hand Smoke" bezeichnet. Dieser "Rauch aus dritter Hand" riecht nicht nur unangenehm, in verschiedenen Studien wurde belegt, dass die im Rauch enthaltenen Schadstoffe sich sehr lange in Textilien halten und gerade für Babys und kleine Kinder schädlich sein können.

Wie oft sollte man Bettdecken waschen?

Im Bettzeug sammeln sich jede Nacht Schweiß, Bakterien, Milben und deren Kot. Aus diesem Grund solltet ihr Laken und Bezüge alle zwei bis vier Wochen in die Waschmaschine stecken. Und zwar bei mindestens 60 Grad, denn nur bei hohen Temperaturen werden Bakterien und Milben abgetötet. Wenn euer Kind unter einer Hausstaubmilbenallergie leidet, kann ein spezieller Bezug ratsam sein, der allergische Reaktionen wie Reizhusten oder eine verstopfte Nase verhindern kann. Der deutsche Textilreinigungs-Verband empfiehlt zudem, Bettdecken und Kissen mindestens einmal pro Jahr nass zu waschen beziehungsweise reinigen zu lassen. Bei Allergien besser drei bis vier Mal im Jahr. Bei Daunen ist es ganz wichtig, diese nach dem Waschen gründlich durchtrocknen zu lassen. Bleiben die Federn feucht, besteht Schimmelgefahr. Matratzen könnt ihr beim Wechseln des Bettzeugs absaugen und wenden.