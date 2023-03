1. Verletzungsgefahr bei Frontal-Aufprall wird drastisch reduziert

Im Falle eines Unfalls wirkt sich der Aufprall enorm auf den kleinen Körper aus. Ein nach vorne gerichteter Kindersitz kann die Verletzungsgefahr dabei um etwa 60 Prozent reduzieren. Da bei einem Reboarder der Kopf jedoch nicht nach vorne ruckt, sondern in den Sitz gedrückt wird, kann die Gefahr schwerer Verletzungen hier gar um bis zu 90 Prozent reduziert werden!

2. Reboarder auch bei Aufprall von der Seite sicherer

Bei einem Seitenaufprall weist ein Reboarder ebenfalls große Sicherheitsvorteile auf. So wird das Kind im Falle eines seitlichen Crashs nicht aus dem Kindersitz und in den Gurt gezogen, sondern durch die Bremskräfte in den Sitz selbst und die verbreiterten Seitenwände gepresst. So bleibt ein gefährliches Schleudern des kleinen Kopfes aus und die Verletzungsgefahr wird bestmöglich reduziert.

3. Reboarder wirken wie ein Schutzschild

Wichtig zu wissen: Der Kopf eines Kindes ist bis zum vierten Lebensjahr verhältnismäßig zu seinem Körper deutlich zu groß. Die Kräfte, die bei einem Unfall wirken, erhöhen die Gefahr auf lebensgefährliche Verletzungen an Hals und Wirbelsäule somit um ein Vielfaches. Ein rückwärts gerichteter Kindersitz wirkt bei einem Aufprall wie ein Schutzschild und fängt die enormen Energien ab, die bei einem Crash frei werden und verteilt den Druck auf den gesamten Körper des kleinen Mitfahrers.