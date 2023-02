Kindersitz gebraucht kaufen: worauf achten?

Das wesentliche Thema ist hierbei Materialermüdung. Denn ein Kindersitz besteht größtenteils aus Kunststoff wie Styropor. Im Winter steht er bei Minusgraden im Auto, im Sommer ist er der Hitze und der Sonne ausgesetzt. Der Wagen wird aufgeheizt wie eine Sauna. Ergo ist das Material unglaublichen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Mit der Zeit wird deshalb das Material porös, rissig und instabil. Bei einem Unfall wirken enorme Kräfte auf das Auto und den Sitz ein, der ihnen ja standhalten muss. Wenn der Kindersitz aber schon alt und porös ist, gibt er der Krafteinwirkung viel leichter nach, zerbricht, und die volle Kraft des Crashs trifft den kleinen Fahrgast.

Hersteller geben als Lebensdauer eines Sitzes meist fünf bis zehn Jahre an – orientiert euch also am Produktionsdatum, das ist irgendwo am Sitz vermerkt, häufig etwas versteckt oder als kleine Prägung im Kunststoff verarbeitet. In vielen Fällen steht es auf dem Aufkleber gemeinsam mit oder neben dem Prüfsiegel. Jeder Kindersitz muss über dieses Siegel verfügen, es enthält weitere Infos über die Gültigkeit des Sitzes. Die Kindersitze mit den alten Normen ECE-R 44/01 und 44/02 dürfen seit April 2008 nicht mehr verwendet werden. Beginnt also die Prüfnummer auf dem Siegel mit "01" oder "02", ist dieser Sitz gesetzlich nicht mehr zugelassen.

Gebrauchte Kindersitze unbedingt auf Mängel untersuchen

Bei meinen Bummeln über den Flohmarkt habe ich schon viele gebrauchte Kindersitze entdeckt, an denen Polster oder andere wesentliche Zubehörteile wie Gurtpolster fehlen. Die gehören aber zu einem zugelassenen Kindersitz-Modell – fehlen sie, sind die Gebrauchtangebote eigentlich nicht mehr legal. Also nehmt die Sitze genau unter die Lupe, falls ihr einen gebrauchten Kindersitz kaufen wollt: Überprüft, ob der Sitz vollständig ist, die Gurte und einzelnen Bauteile funktionieren, die Polsterungen keine Brüche oder Risse aufweisen und die Bedienungsanleitung vorhanden ist. Am sichersten fährt euer Kind natürlich immer in einem optimal passenden Sitz. Und das dürfte im Zweifel ein fabrikneuer sein, den ihr mit dem Kind im Geschäft ausprobiert habt. Unser Tipp: Finanziert euch den Neukauf im Zweifelsfall durch eine Ratenzahlung – immer mehr Shops bieten das an. Denn: Es soll doch nicht am Finanziellen scheitern, wenn ihr euer Kind bestmöglich abgesichert fahren lassen möchtet.

Maxi Cosi neu oder gebraucht kaufen?

Auch bei der Babyschale solltet ihr auf Nummer sicher gehen, schließlich sind gerade die Kleinsten besonders anfällig, wenn es zu einem Unfall kommen sollte. Vielleicht steuern ja auch die Großeltern oder Freunde etwas zu einem neuen Maxi Cosi dazu?