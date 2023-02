Feuchttücher ohne Plastik: Gut fürs Baby, gut zur Umwelt!

Feuchttücher ohne Kunststoff als Alternative

Zum Glück denken die Hersteller um. Viele Verpackungen tragen mittlerweile Hinweise wie "biologisch abbaubar" oder "plastikfrei". Doch wenn hier kein Plastik drinsteckt, was ist dann drin? "Die biologisch abbaubaren Fasern der Marke Veocel bestehen zu 100 Prozent aus holzbasierter Zellulose, die aus zertifiziert nachhaltigem Holzanbau gewonnen wird", erklärt Jürgen Eizinger, Vice President of Global Business Management Nonwovens der Lenzing AG. Der österreichische Faserhersteller hat mit dem Veocel-Logo eine verlässliche Orientierungshilfe für Verbraucher geschaffen. "Unsere Partner in Industrie und Handel können das Logo auf der Packung führen, aber eben nur dann, wenn ausschließlich biologisch abbaubare Fasern zellulosischen Ursprungs enthalten sind", so Eizinger. Welche Produkte das sind, kann im Netz unter veocel.com eingesehen werden. "Die Natur holt sich gewissermaßen ihre Zellulose zurück und integriert sie wieder in ihren Kreislauf", beschreibt Jürgen Eizinger den biologischen Abbauprozess.

Botanische, biologisch abbaubare Fasern auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe wie Zellulose: Darauf setzen auch Hersteller wie Hipp, Lillydoo oder die niederländische Babypflegemarke Naïf. Die Rohstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So bestehen die Tücher von Naïf aus zermahlenem Eukalyptusholz, die Verpackung selbst aus nachhaltigem Zuckerrohr. Auch die "Natural Feuchttücher Aqua" und "zart duftend" sowie die "Gesicht & Hände"-Feuchttücher von Hipp kommen dank eines natürlichen Fasermixes ohne Plastik aus – sowohl die Lotion als auch das Tuch selbst. Reißfest werden die Tücher (etwa auch bei Lillydoo) durch lange Zellstoff-Fasern. So stehen sie ihren plastikhaltigen Kollegen in nichts nach.

Dürfen plastikfreie Feuchttücher in die Biotonne?

Biologisch abbaubare Feuchttücher dürfen nicht in den heimischen Kompost geworfen werden. Verwendet man ein plastikfreies Baby-Feuchttuch zum Reinigen des Popos, gehört es in den Restmüll, da in Deutschland Stuhlreste über die schwarze Tonne entsorgt werden müssen. Sind biologisch abbaubare Feuchttücher frei von Ausscheidungen, darf man sie in die Biotonne werfen.