Cool, aber ungeeignet: Jeans für Babys

Keine Frage eine Jeans im Mini-Format ist unglaublich süß. Vor allem beim ersten Kind kommen Eltern oft in die Versuchung Denim in Größe 56 in den Warenkorb zu legen, weil es einfach so Zucker aussieht. Aber ist das überhaupt praktisch? Kann eine Jeanshose in dem Alter vielleicht sogar ungesund sein?