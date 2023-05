Tragetuch oder Babytrage? Es kommt darauf an

Die Babytrage: Eigenschaften und Vorteile

Nun kommen wir zur Babytrage. Eine Babytrage ist im Wesentlichen ein Tragetuch, das bereits vorgefertigt ist und oft mit Clips oder Gurten befestigt wird. Eine Babytrage ist oft schneller und einfacher zu verwenden als ein Tragetuch und bietet auch eine größere Unterstützung für euren Rücken. Ihr müsst jedoch sicherstellen, dass die Babytrage gut passt und bequem für euch und euer Baby ist, da die Größe nicht so flexibel ist wie bei einem Tragetuch. Eine Babytrage bietet auch mehr Stabilität und Sicherheit, da das Baby in der Regel durch Clips oder Gurte an der Babytrage befestigt wird.

Vorteile der Babytrage im Überblick

1. Nähe und Bindung: Das Tragen des Babys in einer Babytrage bietet eine enge körperliche Bindung zwischen Eltern und Baby, was für eine gesunde Entwicklung und ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit beim Baby sorgt.

2. Bequemlichkeit: Eine Babytrage ist viel leichter und kompakter als ein Kinderwagen und ermöglicht es den Eltern, das Baby überall hin mitzunehmen, ohne sich Gedanken über sperrige Ausrüstung machen zu müssen.

3. Freiheit: Eine Babytrage gibt Eltern die Freiheit, ihre Hände für andere Dinge zu nutzen, während sie ihr Baby sicher und bequem tragen. Das ist besonders nützlich beim Einkaufen, Kochen oder Putzen.

4. Förderung der Entwicklung: Das Tragen des Babys in einer ergonomischen Position in der Babytrage fördert eine gesunde Entwicklung der Hüften und Wirbelsäule und hilft dabei, die Motorik und Sinneswahrnehmung des Babys zu fördern.

5. Reduzierung von Koliken und Unruhe: Das enge Tragen in einer Babytrage kann dazu beitragen, das Baby zu beruhigen und Koliken zu reduzieren, da es das Gefühl hat, in der Nähe und sicher zu sein.



PS: Am Anfang können Babys ihren Kopf noch nicht selbstständig halten und brauchen eure Unterstützung beim Tragen. Etwa ab dem 4. Lebensmonat sind Nackenmuskeln und Gewebe dann stabil genug.