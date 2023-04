Welche Vorteile bietet eine Babytrage?

Es gibt viele triftige Gründe, eine Babytrage zu kaufen. Sie ist insbesondere eine fantastische Möglichkeit, die Bindung zwischen Eltern und Kindern zu stärken und sich das Tragen des Babys zu erleichtern.

Ein sehr geschätzter Vorteil ist, dass eine Babytrage dazu beitragen kann, dass Babys weniger schreien und gelassener bleiben. Babys lieben die Nähe und Wärme ihrer Eltern und fühlen sich in der Tragehilfe sicher und geborgen. Wenn dein Baby in der Trage ruhig bleibt, hast du mehr Zeit, um alles zu erledigen, was du erledigen musst.

Ebenso hilft eine Babytrage dabei, das Gewicht des Babys gleichmäßig auf beiden Schultern zu verteilen. Wenn du eine eher lange Tragezeit hast oder das Gewicht deines Babys ungleichmäßig verteilt wird, kann das zu Beschwerden führen. Mit einer Babytrage hast du jedoch die Möglichkeit, dein Baby so zu tragen, dass die Last gleichmäßig auf beiden Schultern verteilt ist und so Rückenschmerzen verhindert werden.

Positiv hervorzuheben ist auch, dass du deine Hände frei hast, wenn dein Neugeborenes in der Babytrage oder im Tragetuch liegt. So kannst du in Ruhe Besorgungen machen oder andere Aufgaben erledigen. Das gilt auch für Kleinkinder in der Klammerphase.

Als letzter, aber nicht weniger wichtigerer Vorteil ist die Gesundheit deines Kindes hervorzuheben. Ja, du hast richtig gelesen. Studien zeigen, dass Tragekinder häufig weniger schreien. In einer guten Trage wird aufgrund der Haltung außerdem die Ausbildung der Hüfte begünstigt. Ein Plus für die psychische und physische Gesundheit deines Sprösslings.