Eine Wärmflasche im Babybett kann lebensgefährlich sein!

Die richtige Temperatur der Wärmflasche für Säuglinge und Babys

Babys können ihre Körpertemperatur noch nicht so gut regulieren wie Erwachsene. Sie sind gegenüber Temperaturen sehr viel sensibler. Und: Sie können sich oft noch nicht bewegen, also wegdrehen. Ergo, sie sind der Wärme ausgeliefert. Die Kleinen können sich dann nur noch durch Schreien äußern: "Hilfe, Mama, Papa! Mir ist zu heiß!" Aber dann kann es schon zu spät sein und das Kind überhitzt und die Haut kann sogar verbrennen. Ganz wichtig: Die Temperatur in einer Wärmflasche für Babys und Kinder darf deshalb niemals wärmer als 40 Grad sein. Übrigens sollten auch Erwachsene die Flasche nur mit maximal 60 Grad heißem Wasser befüllen. Nicht umsonst steht auf den Produkten der Hinweis: "Do not use boiling water!". Denn das Material wird durch kochendes Wasser auf die Dauer porös. Im schlimmsten Fall kann die Wärmflasche platzen, wenn sie vollgefüllt im Babybettchen liegt.