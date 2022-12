Babys richtig anziehen: 10 Tipps bei Kälte

8. Nachts nicht zu warm verpacken

In kalten Winter-Nächten ist das Baby in einem Pyjama mit Füßen plus Schlafsack (am besten mit Ärmeln) gut bedeckt. Der Schlafsack sollte die richtige Größe haben, an Schultern, Hals und Armen gut sitzen und das Kind nicht einengen. Hauptsache warm gilt jedoch nicht für Neugeborene. Eine Überhitzung kann für sie sogar lebensbedrohlich sein. Immer dran denken, dass das Kleine sich nicht selber helfen kann, wenn es schwitzt. Eine Raumtemperatur von 18 Grad im Schlafzimmer ist für Babys Schlaf ideal.

9. Nacken und Hände fühlen

Immer ein guter Tipp: Babys Haut fühlen und so die Temperatur checken. Wenn die Händchen eiskalt sind, ist das ein Zeichen, dass das Kind friert. Kinderärzte empfehlen darüber hinaus: dem Kind in den Nacken fassen. Fühlt sich die Haut hier feucht an, ist das Kind zu warm eingepackt – also eine Schicht Anziehsachen entfernen. Babys Wohlfühltemperatur herrscht, wenn es sich trocken und körperwarm anfühlt.

10. Frierende Babys wachen auf

Auf diesen natürlichen Mechanismus ist Verlass: Friert das Kind in der Nacht, wacht es auf. Der Nacken oder das Fieberthermometer kann Aufschluss über die tatsächliche Körpertemperatur geben. Ein wärmeres Baumwollhemdchen im Schlafsack kann dann bereits helfen.

Autorin: Antonia Müller