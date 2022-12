Verbrühungen und Verbrennungen bei Kindern: So reagiert ihr richtig

Was könnt ihr zu Hause bei einer Verbrennung oder Verbrühung eures Kindes tun?

1. Hat sich euer Kind eine Verbrennung oder Verbrühung zugezogen, ist es wichtig, ihm so schnell wie möglich die Kleidung (und auch die vollgesogene Windel!) auszuziehen. Nur so könnt ihr euch überhaupt ein genaues Bild vom Ausmaß der Verletzung machen, außerdem entfernt ihr auf diese Weise eine Hitzequelle, denn gerade Kleidung aus Kunstfasern kann schmelzen und fest an der Haut anhaften.

2. Finden sich Zeichen für eine Verbrennung oder Verbrühung, ist der nächste, wichtigste Schritt die Kühlung, denn dadurch wird das Nachbrennen im Gewebe gemindert. Bitte kühlt mit leicht kühlem bis lauwarmem Wasser aus der Dusche oder dem Wasserhahn, nicht mit gefrorenem Gemüse! Zu kalt ist nicht gut, dadurch wird nur noch mehr Schaden angerichtet. Bitte legt nichts anderes auf die Wunde! Wir erwähnen das hier so explizit, weil wir schon die verrücktesten Dinge von Verbrennungs- und Verbrühungswunden entfernt haben: Joghurt, Zahnpasta, Kaffeesatz, Tomatenmark, Honig. Einmal hatten Eltern sogar Salz auf die Wunde gestreut. Autsch!

3. Verbrennungen und Verbrühungen sind in den meisten Fällen sehr schmerzhaft. Nachdem ihr eurem Nachwuchs die Kleidung entfernt und die verletzte Stelle gekühlt habt, gebt ihm darum bitte ein Schmerzmittel.

4. Erkennt ihr die Verletzung eures Kindes "nur" als eine Verbrennung oder Verbrühung ersten Grades, ist ein abwartendes Verhalten völlig in Ordnung. In der Regel verschwindet die Hautrötung innerhalb von Stunden. Bilden sich im Verlauf doch noch Blasen, könnt ihr immer noch reagieren.

5. Erkennt ihr bei eurem Kind eine Verbrennung oder Verbrühung zweiten Grades, kommt es auf die Ausdehnung der Wunde und die Körperstelle an. Bei kleinen Blasen ist eine Vorstellung in der Notaufnahme nicht nötig. Wenn die Verbrennung oder Verbrühung deutlich kleiner als die Handinnenfläche des Kindes (mit Fingern) ist, könnt ihr selbst einen nicht anhaftenden Verband anlegen und euch bei dem Kinderarzt eures Vertrauens melden. Ausnahmen bilden sensible Bereiche wie das Gesicht, der Genitalbereich, Hände oder Füße.