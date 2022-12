Lichterglanz und Kerzenduft, Böller und Raketen - an Weihnachten und Silvester sind Streichhölzer und Feuerzeug unverzichtbar. Aber auch mit Sommer lieben Kinder Kerzenlicht in der Dämmerung und das Lagerfeuer mit Mama und Papa. "Deshalb sollten Eltern ihre Kinder aktiv zu einem sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit Feuer anleiten“, rät Benjamin Dill vom Serviceteam der Kaufmännischen Krankenkasse KKH in Augsburg. "Das beugt heimlichem Zündeln vor und ist letztlich der beste Schutz."

Kinder können die Gefahren von Feuer nicht einschätzen, da ihnen die Erfahrungen fehlen. Und so verbrennen oder verbrühen sich laut Paulinchen, einer Initiative für brandverletzte Kinder e.V., jedes Jahr rund 7.500 Kinder unter 15 Jahren so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. Mehr als 70 Prozent dieser Kinder sind jünger als fünf Jahre alt.